Зеленский поздравил Елизавету II с платиновой годовщиной правления

Королева Великобритании Елизавета ІІ отметила 70-ю годовщину пребывания на престоле. Среди мировых лидеров, приветствовавших королеву, был и президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Украины приветствовал Ее Величество в соцсетях. Поздравления опубликовали 5 июня.

Световые звезды и королевская семья: какой была грандиозная платиновая вечеринка в честь Елизаветы II

Президент поблагодарил Елизавета II за поддержку Украины

Благодарен за поддержку в борьбе за нашу свободу и независимость. Желаю Ее Величества благосостояния, а народа – мира и процветания,

– написал Владимир Зеленский.

Отметим, что 70-летие того, как королева сошла на престол, начали праздновать 2 июня. К этой важной дате выпустили новый портрет Ее Величества . Елизавета II стала первым в истории монархом, правившим в течение столь длительного времени.

В Британии устроили торжественный концерт в праздник

По случаю платиновой годовщины в Великобритании устроили грандиозный концерт 4 июня. На вечеринку приехали все члены королевской семьи. Во дворе Букингемского дворца собралось более 22 тысяч британцев. Причем сама Елизавета II присутствовала не было, а наблюдала за праздником по телевизору.

С юбилеем британскую королеву поздравили многие мировые политики, в частности, и президент Джо Байден и Папа Римский Франциск.

Читайте также Королева зажгла "Дерево деревьев" в Букингемском дворце: атмосферные кадры

Позиция Великобритании по поводу войны в Украине: последние новости

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон может предоставить Украине дальнобойные ракетные системы M270 . Они поражают цели в 80 километрах.

Лондон и Брюссель договорились о запрете на страхование судов, перевозящих российскую нефть.

Премьер Борис Джонсон убежден , что Украина выстоит в противостоянии с Россией. Также главам правительства призвал другие страны передать украинцам реактивные системы залпового огня.

Министр обороны Лиз Трасс заявила , что если Владимир Путин выиграет эту войну, мир больше никогда не будет чувствовать себя в безопасности.

Британия и США жестко отреагировали на предложение ослабить санкции против России в обмен на "зерновой коридор"

Смотрите в видео: Зеленский посетил позиции на передовой