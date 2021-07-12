Важный шаг, – Зеленский поздравил Санду с победой на парламентских выборах

12 июля 2021 , 12:16
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский поздравил свою коллегу Майю Санду с победой на выборах в парламент Молдовы. Он назвал это важным шагом на пути к европейским стремлениям.

Так, партия "Действие и солидарность" получила большинство на выборах. Поэтому Зеленский отметил, что это убедительная победа проевропейских сил.

Важно Партия Санду получает монобольшинство на парламентских выборах в Молдове

Это очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений,
– подчеркнул президент.

Под сообщением Зеленский опубликовал совместное фото с Санду.

Что известно о выборах в Молдове

  • Президент Майя Санду 28 апреля распустила парламент Молдовы и назначила досрочные выборы. Это было одним из ее предвыборных обещаний.
  • Экс-президент Игорь Додон выступал против этого решения.
  • Выборы прошли 11 июля. Партия Санду "Действие и солидарность" получила 52,69% голосов граждан, блок Партии социалистов и Партии коммунистов – 27,24%, партия "Шор" – 5,75%.
  • В выборах в Молдове приняли участие более 1 миллиона 477 тысяч избирателей. Это составляет 48,41% от общего числа граждан, которые могут голосовать. За границей на выборы пришли более 212 тысяч граждан.
Автор: Ольга Музика