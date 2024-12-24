Не все из нас дома, к сожалению, – Зеленский записал щемящее обращение по случаю Рождества

Уже третье рождество Украина празднует, охваченная огнем борьбы с российской полномасштабной агрессией. Президент Зеленский обратился к гражданам, отметив, что тьма и неволя нашего врага потерпят поражение.

В приветственном выступлении глава государства вспомнил, что 120 лет назад великий украинский композитор Николай Леонтович подарил миру музыкальный дух Рождества, возродив мелодию "Щедрика". Музыкант работал в городе Покровск, который сегодня превратился в крепость и отбивается от оккупационного нашествия, передает 24 Канал.

Смотрите также С "Щедриком" под вражеским огнем: воины ССО записали щемящее рождественское видео

"Неволя и тьма россиян проиграют"

Зеленский призвал каждого человека в мире, который услышит "Щедрик", вспомнить Украину, как она борется за главный символ Рождества, за надежду и победу жизни.

Президент подчеркнул, что божественная музыка, написана в Покровске, и то зло, которое принесла туда Россия, ярко показывает, в чем разница между украинцами и их врагом.

Мы стремимся творить, а для кого-то смысл жизни – сеять смерть. Мы хотим покоя, хотим справедливости, мы хотим мира. Все, что нам надо – мирно жить, на своей земле видеть солнце, свое небо. А в нем Рождественскую звезду, а не иранские "Шахеды" и российские ракеты. Но некоторым скучно и не хватает движухи. Эти слова – доказательство, насколько они далеки от нас. Далеки от Бога, от христианства, от реальной веры. И это доказательство, почему их неволя и тьма проигрывают,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что несмотря на все беды, которые принес нашему народу враг, ему не удалось захватить или уничтожить главное – наши сердца.

Президент отметил, что сегодня мы молимся за всех тех, кто на фронте, в плену, в оккупации или вынужденно покинул Родину. За всех кому непросто. "Непросто, но они не потеряли Украину в себе. А значит, их никогда не потеряет Украина. А потому, где бы мы сегодня не находились, мы точно вместе", – добавил политик.

Зеленский отметил, что Украина во второй раз отмечаем Рождество в одну дату. "Как одна большая семья. Единая страна. Второй раз в новой истории Рождество объединяет всех украинцев. Мы сегодня бок о бок. Мы не потеряемся живо или мысленно", – подчеркнул президент.

Зеленский обратился к украинцам по случаю Рождества: смотрите видео