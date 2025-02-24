Правильный ответ Трампу, – политолог о заявлении Зеленского, что он готов покинуть пост

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов покинуть пост, если это будет означать мир в Украине или станет условием для вступления страны в НАТО. Его слова стали ответом на заявления Дональда Трампа.

Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, что Зеленский так отреагировал на высказывания Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. А также на его обвинения в том, что украинский президент якобы является диктатором.

Смотрите также Макрон и Стармер призовут Трампа отказаться от переговоров США с Россией, – The Times

"Это создавало опасную ситуацию для страны. Зеленский требовал предоставления гарантий безопасности, а не просто прекращения огня. И теперь он заявляет: "Давайте обменяем это на НАТО, я готов пойти". Это правильная позиция", – сказал Тарас Загородний.

Почему Трамп резко сменил риторику

По его словам, Трамп, вероятно, сделал это заявление, чтобы избежать выполнения требований россиян, выдвинутых в Саудовской Аравии. В то же время он начал искать слабое место, используя свою известную переговорную тактику.

Я еще раньше предполагал, что Трамп попытается взять Украину "на понт". Он решил, что Зеленский является слабым звеном, но это не сработало. Наоборот, Украина получила еще одну позицию для переговоров: "Хотите праздник демократии – давайте оружие. Если нет оружия, то зачем вообще это все проводить",

– сказал Тарас Загородний.

Он отметил, что реакция мира оказалась для Трампа неожиданной. Европа выразила возмущение, а в Великобритании напомнили, что у них не было выборов с 1936 до 1945 года. Заявления Трампа вызвали недовольство даже в Республиканской партии США, которая первой заявила, что Владимир Путин – враг.

А демократы, как всегда, присоединились к критике Трампа – они готовы сомневаться в его адекватности круглосуточно,

– отметил Тарас Загородний.

По его мнению, такая ситуация выгодна для Украины, ведь она заставляет Трампа делать шаги, которые он, возможно, и не планировал.