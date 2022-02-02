Зеленский предлагает Британии санкции против олигархов Путина, "а там посмотрим"
Источник:Офис Президента Украины
Великобритания анонсировала жесткие санкции против олигархов из окружения Владимира Путина. Владимир Зеленский на встрече с Борисом Джонсоном заявил, что такие санкции следует вводить в действие.
Комментируя санкции против российских олигархов, президент Владимир Зеленский отметил, что Украине следует со своими олигархами разобраться.
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"Давайте введем, а там посмотрим"
Украинский лидер на встрече с Борисом Джонсоном отметил, что Украина обязательно поддержит такой шаг, ведь "очень внимательно" относится к вопросу деолигархизации.
"Великобритания борется с этим, и вы должны понять, что нам тоже с этим не просто. Они не должны влиять на экономику государства, и тем более на политику того или иного государства, потому что это дестабилизирует вопрос внутри", – заметил президент.
Он подчеркнул, что такие структуры, которые "отмывают" деньги и выводят их из государства или влияют на информационное пространство или политическую конъюнктуру, на экономику государства – это очень опасно для государства.
Что касается санкций, которые могут остановить ту или иную эскалацию со стороны России, то давайте введем, а потом посмотрим,
– заявил Владимир Зеленский.
Санкции Британии против олигархов Путина
- Жесткие санкции ранее анонсировала глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она уверяла, что помешать не смогут даже экономические потери самой Британии.
- По ее словам, санкции будут касаться олигархов режима российского президента Владимира Путина. Трасс пообещала, что им "негде будет укрыться".
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