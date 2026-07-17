Зеленский предложил бывшему главе МВД Клименко должность секретаря СНБО

17 июля Владимир Зеленский встретился с бывшим министром внутренних дел Игорем Клименко. Президент предложил генералу полиции должность секретаря СНБО.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Почему Клименко должен стать секретарем СНБО?

Президент поблагодарил Игоря Клименко за работу в системе Министерства внутренних дел. Глава государства подчеркнул, что было много сложных вызовов, и реакция МВД всегда была эффективной.

Игорь Клименко продолжит работать на благо Украины в сфере защиты нашего государства и народа. Ему предложена должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится,

– отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что главное – максимально результативная координация между всеми подразделениями в секторе безопасности и обороны и ежедневный контроль за выполнением решений.

"Каждое решение СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленные сроки. Правительство Украины, наши Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как необходимо для достижения поставленных государственных целей. Отдельный приоритет – это координация оборонных производств. Спасибо за службу Украине!" – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Игоря Клименко рассматривали в качестве одного из кандидатов на пост министра обороны Украины. Владимир Зеленский заявил, что у Клименко "есть потенциал обеспечить поставки и устранить позорные моменты бусификации".

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщал, что, согласно данным его источников, Клименко отказался идти в министры обороны. Тогда Зеленский назначил временно исполняющим обязанности министра генерала Евгения Хмару.