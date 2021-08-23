Зеленский предложил Дуде вместе противодействовать запуску "Северного потока-2"

Владимир Зеленский предложил Анджею Дуде совместно противодействовать завершению строительства "Северного потока-2". Президенты Украины и Польши также договорились о сотрудничестве в энергетическом секторе.

Зеленский отметил, что российский газопровод рассматривают как угрозу безопасности. Поэтому, по словам президента, надо совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуск.

Кстати Польша понимает, как болит из-за равнодушия союзников, – Дуда об оккупации Крыма

Украинский политик отметил, что остановка достройки российского газопровода в интересах энергетической безопасности Европы.

Кстати, Дуда и Зеленский обсудили совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Совместная статья Зеленского и Дуды

Зеленский и Дуда недавно опубликовали совместную статью во французском Le Figaro. Президенты вместе отметили, что Украина в будущем должна стать членом Евросоюза.

Последние новости о "Северном потоке-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден 21 июля согласовали соглашение по "Северному потоку-2".

Берлин обязался инициировать санкции против России, если она будет использовать газ как оружие.

Украина направила ноты по соглашению в Брюссель и Вашингтон.

В операторе газопровода Nord Stream 2 AG заявили, что проект уже завершен на 99%.