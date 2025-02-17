Очень правильный шаг: политолог предположил, решится ли Келлог посетить фронт

Украинская сторона ожидает приезда спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить вместе с Келлогом военных ВСУ на фронте, чтобы он осознал реалии этой войны.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала высказал мнение, что поездка на передовую не сильно впечатлит Келлога, поскольку тот является генералом и точно имеет представление, что такое фронт.

Смотрите также Мирное соглашение с Россией: Кит Келлог откровенно сказал, будут ли давить на Украину

Келлог должен увидеть реалии войны, чтобы рассказать о них Трампу

Рейтерович напомнил, что в январе 2023 года Кит Келлог вместе с делегацией американских военных и экспертов побывал в освобожденном от российских оккупантов городе Изюм Харьковской области. Тогда он имел возможность увидеть масштабы разрушений, вызванных обстрелами и оккупацией России.

Сегодня же, по мнению политолога, визит Келлога на фронт может повлиять на тональность будущих переговоров. А обо всем том, что он там увидит, расскажет президенту США Трампу, что, со слов Рейтеровича, является важным.

Это правильный шаг. Для Келлога это еще неплохая возможность ознакомиться с ситуацией на местах, пообщаться с военными, увидеть, что на самом деле там происходит, составить для себя определенное впечатление,

– заметил Рейтерович.

Ведь, как отметил политолог, одно дело – делать выводы, когда для Келлога собирают информацию о ситуации в Украине посольства или другие структуры, другое – когда он будет лично углублен в эту тему.

Поэтому это неплохая инициатива, посмотрим, согласится ли Келлог. Поскольку это предложение было публично сделано, то отказаться от него будет довольно сложно,

– считает Рейтерович.

Отметим, что Кит Келлог приедет в Украину 20 февраля, его визит продлится 2 суток. Зеленский сообщил, что спецпредставитель Трампа в частности планирует провести встречу с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, с представителями Минобороны Украины, а также, если хватит времени, с командирами нескольких бригад и разведкой.