Президент Зеленский предложил первые этапы окончания войны с Россией под лидерством Трампа. В частности, он отметил освобождение пленных и немедленное перемирие в небе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в соцсети Х.

Смотрите также Ракеты к ПВО, артиллерия, снаряды: как долго Украина продержится без военной помощи США

Зеленский предложил шаги к миру

Владимир Зеленский отметил, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну.

Первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое,

– заявил президент.

Глава государства считает, что после этого Украина очень быстро пройдет все следующие этапы и вместе с США сможет договориться о сильном окончательном соглашении.

В то же время Зеленский отметил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Президент отметил, что его команда готова работать под сильным лидерством Трампа.

Относительно перепалки в Белом доме, то Владимир Зеленский признал, что встреча "прошла не так, как предполагалось". По словам президента, ему обидно, что так произошло.

Отметим, что утром стало известно, что США приостановили военную помощь Украине. По данным СМИ, это стало следствием спора Зеленского и Трампа. В то же время после конфликта команда Трампа в один голос говорила о том, что президент Украины "должен вернуться за стол переговоров", а также подавали сигналы, что тот должен извиниться.