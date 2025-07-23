Зеленский предложит Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов

Владимир Зеленский заявил, что он предложит Верховной Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. По словам президента, этот законопроект "обеспечит силу системе правопорядка".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского вечером 23 июля.

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Зеленский предложит законопроект

Владимир Зеленский заявил, что руководители институтов вместе предложат план конкретных шагов, способных укрепить силу права в Украине.

Конечно, все услышали, что говорят люди на днях – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что следует изменить и что должно быть активизировано,

– подчеркнул президент.

В обращении Владимир Зеленский сообщил, что он предложит Верховной Раде Украины законопроект, который "будет ответом" и обеспечит силу системе правопорядка.

По его словам, в деятельности органов не будет никакого российского влияния или вмешательства, а все нормы независимости антикоррупционных институций будут сохранены.

Глава государства добавил, что ожидает от руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, а также от Генерального прокурора Украины предложений по нормам, которые должны сработать.

Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства,

– подытожил Зеленский.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект о фактическом уничтожении антикоррупционных органов Украины – НАБУ и САП. Вечером того же дня скандальный законопроект №12414 подписал Владимир Зеленский.