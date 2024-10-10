Зеленский представил Макрону План победы и заявил о Саммите мира в ноябре

Владимир Зеленский продолжает знакомить партнеров с Планом победы Украины. Во время своего визита во Францию украинский лидер представил его своему французскому коллеге Эманюэлю Макрону.

Он также рассказал, когда должен состояться следующий Саммит мира. Об этом Владимир Зеленский сообщил на брифинге во дворе Елисейского дворца.

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Ознакомился ли Макрон с Планом победы

Во время своего визита во Францию Зеленский представил План победы Украины Макрону.

Сегодня я рассказал президенту Макрону о нашем плане, Плане победы, а также о других инициативах, как на поле боя, так и в управлении,

– поделился украинский лидер.

Он также ответил на вопросы журналистов относительно подготовки к следующему Саммиту мира.

"Следующий мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. Относительно точной даты – я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее западные СМИ писали, что Украина хочет провести второй Саммит мира в декабре этого года. Также на нем хотят видеть представителей России.