США приняли с огромной заинтересованностью План победы Украины, – пресс-секретарь Зеленского

Недавно состоялся визит Владимира Зеленского в США, где был представлен План победы Украины. Несмотря на сообщения западных СМИ, американская сторона приняла его с большим интересом.

Уже 12 октября Байден должен представить какие-то решения относительно Плана победы Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает 24 Канал.

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Как в США восприняли План победы Зеленского

Никифоров утверждает, что во время визита украинской делегации в США американская сторона продемонстрировала "большую заинтересованность" к Плану победы Украины.

По словам пресс-секретаря, "эпитеты", которые подбирали авторитетные западные СМИ относительно реакции США на План победы Украины, не соответствуют действительности.

Это все неправда., Его приняли с огромной заинтересованностью его приняли конструктивно, его приняли к работе,

– заявил Никифоров.

Он добавил, что американская сторона взяла в работу План победы Украины, а уже 12 октября на "Рамштайне" будут какие-то "решения и ответы" от Байдена.

"Поэтому начало обнадеживающее", – резюмировал пресс-секретарь.