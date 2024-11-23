Мина уже заложена, – Зеленский предостерег страны Африки от дестабилизации со стороны России

Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Африканском континенте. Туда враг в отдельные страны посылает своих наемников из ЧВК "Вагнера", закладывая таким образом "мину замедленного действия".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время его общения с журналистами в рамках третьей международной конференции Grain from Ukraine.

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Как, по словам Зеленского, Россия дестабилизирует ситуацию в Африке

Украинский лидер отметил, что от того, как закончится война в Украине, зависит много вещей. По словам президента, это будет происходить не потому, что Украина самая главная на планете.

Это потому, что сегодня это (война в Украине – 24 Канал) "витрина демонстраций": можно ли, в принципе, оккупировать то или иное государство, навязать полностью свои правила, нарушить международные права, права людей любой страны, включая и с границами, и с территориальной целостностью. И я думаю, от этого будет многое зависеть,

– объяснил глава государства.

Зеленский также пояснил, что в Африканском континенте в странах, где есть враждебные контингенты, где есть российские группы вагнеровцев, уже "заложена бомба, которая может взорваться".

"И поэтому могут быть те или иные дестабилизации с точки зрения, захочет ли этого (дестабилизации ситуации – 24 Канал) Россия, если они выйдут без реального справедливого наказания из этой войны. Войны, которую они принесли в Украину", – отметил президент.

Он также отметил, что от международного сообщества 10 лет назад была слабая реакция на оккупацию Крыма и части Донбасса, которая в конце концов принесла в Украину полномасштабную войну.

Я считаю, взрывы будут, как в Африке, так и везде, где они (россияне – 24 Канал) заинтересованы и в полезных ископаемых, и в деньгах, и в политическом влиянии. Африканский континент, большой континент, большое количество стран. И поэтому для них это очень важно,

– отметил украинский лидер.

Кроме этого, он заметил, что дестабилизации также могут возникнуть и на Ближнем Востоке, где Россия также будет пытаться внедрять свое влияние.