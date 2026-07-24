Россия может ударить в течение 48 часов: Зеленский предупредил о массированной атаке

Россия готовится нанести массированный удар по украинским городам ракетами. По словам президента, это может произойти в ближайшие 2 суток.

Об этом стало известно из вечернего обращения Зеленского.

Что известно о угрозе удара?

Президент отметил, что Украина получила информацию от разведок и партнеров.

Россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Возможно, этот удар нанесется сегодня: по предварительной информации, он может произойти в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя,

– заявил Зеленский

Он призвал обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

Он призвал учитывать сигналы воздушной тревоги. Также Зеленский отметил, что Украина ожидает понимания со стороны партнеров.

Президент отметил важность передачи Украине ПВО. Он назвал это приоритетом в помощи.

Что известно о последних российских преступлениях?

На Днепропетровщине в пятницу, 24 июля, враг нанес удар по пассажирскому поезду. В результате атаки на месте образовался дым и возгорание. К счастью, железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться из вагонов.

Также страна-агрессорка нанесла удары по Одесской области. Местная ОВА сообщила о серьезных разрушениях и пострадавших.