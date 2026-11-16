Зеленский предупредил об угрозе нового ракетного удара по Украине

Владимир Зеленский предупредил, что Россия подготовилась к новым ударам по Украине. В ближайшие дни существует угроза ракетного обстрела.

Об этом президент Украины заявил 16 листопада.

Враг может нанести удар

Владимир Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги вечером 16 ноября, ночью и в течение всех суток 17 ноября.

Отдельно глава государства обратил внимание на военное сотрудничество России и Северной Кореи. По его словам, КНДР ежемесячно передает Москве десятки баллистических ракет. Их применение против Украины помогает Пхеньяну совершенствовать собственное вооружение, добавил Зеленский.

В этой связи президент призвал европейских партнеров увеличить поставки ракет для украинской противовоздушной обороны.

Также Зеленский отметил необходимость передать Украине технологии, которые позволят поражать российские пусковые установки.

Кроме того, во время заседания Ставки Главнокомандующего Главное управление разведки доложило о планах России по производству баллистических и крылатых ракет.

Напомним, Зеленский сообщил, что во время встречи в формате "Рамштайн" основное внимание будет уделено получению ракет-перехватчиков для систем ПВО и своевременной поставке амуниции для авиации. Также участники обсудят возможность привлечения дополнительного финансирования для увеличения производства беспилотников.