Live
Переглядів: Час читання:1 хв

Зеленський попередив про загрозу нового ракетного удару по Україні

Дарія Черниш
Зеленський попередив про загрозу нового ракетного удару по Україні

GettyImages (ілюстративне)

Володимир Зеленський попередив, що Росія підготувалась до нових ударів по Україні. У найближчі дні є загроза ракетного обстрілу.

Про це президент України заявив 16 листопада.

 
Adv

популярні відео

Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги ввечері 16 листопада, уночі та протягом усієї доби 17 листопада.

Окремо глава держави звернув увагу на військову співпрацю Росії та Північної Кореї. За його словами, КНДР щомісяця передає Москві десятки балістичних ракет. Їхнє застосування проти України допомагає Пхеньяну вдосконалювати власне озброєння, додав Зеленський.

Доповнюємо новину...

Коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Реклама
Adv