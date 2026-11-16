Зеленський попередив про загрозу нового ракетного удару по Україні

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Володимир Зеленський попередив, що Росія підготувалась до нових ударів по Україні. У найближчі дні є загроза ракетного обстрілу.

Про це президент України заявив 16 листопада. Adv популярні відео Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги ввечері 16 листопада, уночі та протягом усієї доби 17 листопада. Окремо глава держави звернув увагу на військову співпрацю Росії та Північної Кореї. За його словами, КНДР щомісяця передає Москві десятки балістичних ракет. Їхнє застосування проти України допомагає Пхеньяну вдосконалювати власне озброєння, додав Зеленський. Доповнюємо новину...

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