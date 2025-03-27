Зеленский прибыл на саммит "коалиции желающих" в Париже

Во Франции 27 марта состоится саммит "коалиции желающих". Известно, что Владимир Зеленский уже прибыл на саммит.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на иностранные СМИ.

Смотрите также Зеленский ответил, соблюдают ли россияне энергетическое перемирие

Зеленский прибыл на саммит лидеров стран "коалиции желающих"

Владимир Зеленский в четверг, 27 марта, прибыл на встречу лидеров стран "коалиции желающих", которая вскоре начнется в Париже.

Лидера Украины встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отметим, что среди участников саммита "коалиции желающих" – лидеры около 30 государств, не только европейских, в частности Турции и Канады, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ожидается совместная пресс-конференция лидеров по итогам проведенного саммита.

Смотрите также Россия доказывает, что на самом деле не хочет мира, – Макрон назвал доказательства этого

Напомним, что Зеленский прибыл во Францию накануне саммита – в среду, 26 марта. Он прибыл в Елисейский дворец в Париже, где его встретил французский лидер Эммануэль Макрон. По итогам переговоров Макрон и Зеленский сделали несколько заявлений для представителей СМИ.

Заметим, что во время этой совместной пресс-конференции Макрон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 2 миллиарда евро. В него войдут противотанковые ракеты, ракеты для ПВО и самолетов Mirage, бронемашины, боеприпасы и другие средства.