Зеленский прибыл с визитом в Италию

Президент Украины находится с визитом в Италии. Владимир Зеленский примет участие в ряде мероприятий, а также встретится с премьером Мелони.

Ранее глава государства побывал в Германии. Он впервые принял участие в заседании "Рамштайна".

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Поездка в Италию

Как и было запланировано, после посещения встречи министров обороны десятков стран мира президент улетел в Италию.

Здесь он побывает на Международном экономическом форуме "Амброзетти". Предполагается, что Зеленский встретится с представителями бизнеса и проведет переговоры с главой Совета министров Италии Джорджией Мелони.

Как Зеленского встречали в Италии: смотрите видео



К слову, на "Рамштайне" западные союзники объявили Украине новую военную помощь.

США поставят новый пакет помощи в 250 миллионов долларов, в который войдут артиллерийские снаряды, антитанковое оружие, оружие против самолетов и запчасти для военного оборудования. Канада анонсировала поставки 80 840 моторов к авиационным ракетам CRV-7, 1300 боеголовок, 960 пулеметов C6, 10 500 пистолетов калибра 9 мм, запчасти для БТР и 10 "быстрых".

Германия поставит Украине 12 самоходных гаубиц и вместе с Данией и Нидерландами передаст 77 танков Leopard 1A5.