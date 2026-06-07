Зеленский прилетел в Британию на встречу с лидерами Европы

18:01, 07 июня

Владимир Зеленский приземлился в Британии.

Президент сообщил, что впереди у двусторонние переговоры с Киром Стармером, а также совместная встреча с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

По словам политика, переговоры будут касаться защиты Украины в войне и большего сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО.

Кроме того, стороны обсудят дипломатические перспективы. "Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", – подчеркнул Зеленский.

На 8 июня у него запланирована встреча с Его Величеством Королем Чарльзом III.