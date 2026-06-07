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24 Канал Главные новости Зеленский прилетел в Британию на встречу с лидерами Европы
7 июня, 17:53
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Обновлено - 18:14, 7 июня

Зеленский прилетел в Британию на встречу с лидерами Европы

Анастасия Колесникова

7 июня Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Здесь у него запланированы встречи с лидерами Европы.

Все, что известно о визите Зеленского в Британию и результатах его переговоров с европейскими партнерами, рассказывает 24 Канал.

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Что известно о встречах Зеленского в Британии?

 

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18:01, 07 июня

Зеленский прилетел в Британию

Владимир Зеленский приземлился в Британии.

Президент сообщил, что впереди у двусторонние переговоры с Киром Стармером, а также совместная встреча с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

По словам политика, переговоры будут касаться защиты Украины в войне и большего сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО.

Кроме того, стороны обсудят дипломатические перспективы. "Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", – подчеркнул Зеленский.

На 8 июня у него запланирована встреча с Его Величеством Королем Чарльзом III.

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