Зеленский прилетел в Британию на встречу с лидерами Европы
7 июня Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Здесь у него запланированы встречи с лидерами Европы.
Все, что известно о визите Зеленского в Британию и результатах его переговоров с европейскими партнерами, рассказывает 24 Канал.
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Что известно о встречах Зеленского в Британии?
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Зеленский прилетел в Британию
Владимир Зеленский приземлился в Британии.
Президент сообщил, что впереди у двусторонние переговоры с Киром Стармером, а также совместная встреча с лидерами Великобритании, Франции и Германии.
По словам политика, переговоры будут касаться защиты Украины в войне и большего сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО.
Кроме того, стороны обсудят дипломатические перспективы. "Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", – подчеркнул Зеленский.
На 8 июня у него запланирована встреча с Его Величеством Королем Чарльзом III.