Зеленский прибыл в Европейский совет: главное о заявлениях и встречах
Утром 17 октября украинский президент, как и сообщалось ранее, приехал в Брюссель. Там состоится ряд встреч с политиками разного ранга. 24 Канал собирает детали относительно визита Зеленского в Европу.
Украинский лидер примет участие в специальном заседании Европейского совета, чтобы представить план победы. Киев видит в плане победы инструмент принуждения России к миру. Также запланированы встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой, главами политических групп и с генсеком НАТО Марком Рютте.
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Встречи Зеленского в Европе 17 октября
В приложениях содержатся чувствительные вопросы. Например, о необходимости ударов по глубоким тылам России дальнобойным оружием, о чем Украина просила ранее. Вы спросили, что должны сделать украинцы, но они уже делают. Самую большую и самую тяжелую работу в мире. И она касается не только защиты Украины, но и Европы, План победы четкий, он предусматривает шаги, как дать Украине больше оружия. Того, что есть сейчас, недостаточно, Да, план победы критикуют, но дело не в этом – вокруг Украины объединились друзья и партнеры. Этот план должен усилить Украину. Мы сделали домашнюю работу, мы многое сделали, Также будут говорить о предоставлении систем ПВО, ведь эта зима, по словам президента, будет не только сложная, но и опасная. Во время общения с прессой Зеленский сказал, что темами встреч являются обсуждение плана победы и финансовая помощь, в частности, использование замороженных российских активов.
Содержание секретных приложений плана победы
Что нужно сделать украинцам
– Зеленский.
– Шарль Мишель.
Президента спросили о критике относительно плана победы
– сказал Зеленский о ПВО и подготовке к зиме.
Президент встретился с Шарлем Мишелем
Зеленский прибыл в Брюссель
В приложениях содержатся чувствительные вопросы. Например, о необходимости ударов по глубоким тылам России дальнобойным оружием, о чем Украина просила ранее.
Вы спросили, что должны сделать украинцы, но они уже делают. Самую большую и самую тяжелую работу в мире. И она касается не только защиты Украины, но и Европы,
План победы четкий, он предусматривает шаги, как дать Украине больше оружия. Того, что есть сейчас, недостаточно,
Да, план победы критикуют, но дело не в этом – вокруг Украины объединились друзья и партнеры. Этот план должен усилить Украину.
Мы сделали домашнюю работу, мы многое сделали,
Также будут говорить о предоставлении систем ПВО, ведь эта зима, по словам президента, будет не только сложная, но и опасная.
Во время общения с прессой Зеленский сказал, что темами встреч являются обсуждение плана победы и финансовая помощь, в частности, использование замороженных российских активов.