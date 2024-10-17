Зеленский прибыл в Европейский совет: главное о заявлениях и встречах

Утром 17 октября украинский президент, как и сообщалось ранее, приехал в Брюссель. Там состоится ряд встреч с политиками разного ранга. 24 Канал собирает детали относительно визита Зеленского в Европу.

Украинский лидер примет участие в специальном заседании Европейского совета, чтобы представить план победы. Киев видит в плане победы инструмент принуждения России к миру. Также запланированы встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой, главами политических групп и с генсеком НАТО Марком Рютте.

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Встречи Зеленского в Европе 17 октября