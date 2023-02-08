Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном и Шольцем

Президент Владимир Зеленский 8 февраля прибыл с визитом в Британию. После этого он отправился во Францию.

В Париже украинский лидер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Стоит прочесть "Путину надо сохранить лицо": Зеленский убежден, что Макрон уже сменил позицию

Зеленский прибыл в Париж

Приблизительно в 22:45 по киевскому времени в аэропорту "Париж-Орли" приземлился самолет ВВС Великобритании с Зеленским на борту. Его встречал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

По информации leParisien, с приближением первой годовщины российского вторжения украинский лидер совершает мини-турне Европой. Сегодня в Вестминстерском зале в Лондоне он призвал союзников Киева предоставить "боевые самолеты".

После встречи с королем Чарльзом III, он поужинает с Макроном и Шольцем в Елисейском дворце, а завтра отправится в Брюссель.

Президент прилетел в Париж: видео

Также в Париж прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Журналисты CNN заметили немецкого лидера у Елисейского дворца.

Его встретил французский президент. Скорее всего, во время встречи они будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины со стороны Франции и Европы.

Шольц также прибыл на встречу: видео

Позже Зеленский также прибыл в Елисейский дворец, где его встретили Макрон и Шольц.

Добро пожаловать в Париж, дорогой друг. Украина может рассчитывать на Францию,

– написал президент Франции в своем твиттере.

Интересно Зеленский впервые встретился с королем Чарльзом

Зеленский считает, что мнение Макрона относительно Путина изменилось

Еще недавно французский президент заявлял, что кремлевскому диктатору следует "сохранить лицо". Однако, по мнению Зеленского, Макрон уже изменился. И в этот раз – по-настоящему.

В конце концов, именно он открыл дверь для предоставления танков. Он также поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Я думаю, что это был настоящий сигнал,

– объяснил Зеленский.

По словам президента, у Украины было много разговоров с Францией, Германией и другими странами.

"Я думаю, что сегодня есть настоящее доверие. Я знаю, что между Германией и Россией существуют тесные исторические связи, а между Францией и Россией – очень тесные", – отметил глава государства.

Зеленский встретился с Макроном и Шольцем / Скриншоты с видео

Кратко о визите президента в Великобританию

Информация о том, что Зеленский прилетит в Великобританию, появилась утром 8 февраля. Об этом писали иностранные СМИ, однако украинская сторона эту информацию не комментировала.

Около 12:40 по киевскому времени самолет с главой Украины приземлился в аэропорту Станстед на севере столицы Британии. Зеленский встретился с:

премьер-министром Британии Риши Сунаком,

королем Чарльзом III,

украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании.

Следует отметить, что это первая поездка Зеленского в Британию с начала полномасштабного вторжения и вторая – за границу.