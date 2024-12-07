Зеленский прибыл в Париж: возможна встреча с Макроном и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для проведения ряда встреч на высоком уровне с главами различных государств. В частности, в Елисейском дворце запланирована его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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В Париже также находится и избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Это его первый зарубежный визит после выборов в США.

Кроме того, западные СМИ сообщают, что Зеленский тоже может встретиться с Макроном и Трампом. Вероятно, речь идет о последовательных встречах тет-а-тет.

По данным France 24, встреча французского президента с Трампом состоится в 17:00 по Киеву, а с Владимиром Зеленским – в 18:00.

В то же время Reuters пишет, что возможна и трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона.

Почему лидеры приехали во Францию

Вечером главы государств и правительств около 40 стран мира примут участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после пожара, который произошел здесь 5 лет назад.

Среди высоких гостей – избранный президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Елисейский дворец подтвердил, что вечером они по очереди проведут двусторонние переговоры с Макроном.

Все торжества будут проходить внутри него в связи с плохой погодой.