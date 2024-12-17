Зеленский прибыл во Львов и посетил Марсово поле

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 декабря, прибыл во Львов. Во время своего визита он посетил Марсово поле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Как известно, во Львовскую область он приехал с рабочим визитом.

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Президент посетил Марсовое поле

Марсовое поле – мемориал во Львове, который с начала полномасштабной войны Украины с Россией стал последним местом упокоения сотен погибших защитников Украины.

Там Владимир Зеленский почтил память павших воинов.

Вечное уважение и благодарность украинским воинам, отдавшим свою жизнь ради нашей независимости,

– написал президент.

Вместе с Зеленским на Марсовом поле был глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Прежде всего почтили Защитников и Защитниц, которые нашли покой на Лычаковском кладбище. Вечная память всем воинам, отдавшим жизнь за независимость и территориальную целостность нашего государства", – добавил руководитель региона.

Президент Украины посетил Марсовое поле во Львове / Фото Владимира Зеленского

Кстати, по предварительным данным, во Львове планируется встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Дональдом Туском.