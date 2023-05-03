Зеленский приедет в Берлин 13 мая, – СМИ

Президент Украины на следующей неделе, вероятно, посетит столицу Германии по приглашению Олафа Шольца. Владимиру Зеленскому могут вручить премию Карла Великого.

О возможном визите украинского лидера в Берлин сообщают немецкие издания, пишет 24 Канал.

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Что известно о возможном визите Зеленского в Германию

СМИ пишут, что украинский лидер посетит Берлин 13 мая. Отмечают, что полиция уже подтвердила запрос об этом. Однако подробную информацию не предоставили.

Также журналисты отмечают, что уже на следующий день, 14 мая, Владимира Зеленского с военными почестями должен официально принять Олаф Шольц. Затем глава нашего государства отправится в Аахен, где ему будут вручать премию Карла Великого.

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Президент Украины прибыл в Финляндию

Отметим, что 3 мая Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию. Глава государства встретится с коллегой Ниинисте и примет участие в саммите.

Цель встречи с лидерами пяти стран Северной Европы – координация военной помощи нашему государству, европейской и евроатлантической интеграции Украины.