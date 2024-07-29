Зеленский приехал под Волчанск: наградил воинов ССО

Президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт Сил специальных операций в районе Волчанска.

Глава государства поздравил защитников с профессиональным праздником и вручил государственные награды. Об этом он сообщил в телеграмм, опубликовав соответствующее видео.

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"Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами", – отметил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил воинов за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации украинских городов и сел.

Зеленский под Волчанском наградил бойцов ССО: видео

. Силы специальных операций – один из самых молодых родов войск в ВСУ. Лозунгом бойцов является известный девиз Святослава Храброго "Иду на Вы", что размещен, в частности, на их эмблеме.

К слову, на Харьковском направлении россияне совершили за сутки 6 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого и Волчанска.