Зеленский приехал в Германию и встретился с Шольцом: основные заявления
Владимир Зеленский продолжает важные зарубежные визиты. В частности, он встретился с канцлером Германии.
Украинский лидер 11 октября прибыл в Германию. Там он встретился с Олафом Шольцом.
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Основные заявления Шольца и Зеленского
Владимир Зеленский отметил, что Украина провела успешный первый Саммит мира, и уже работает над проведением второго. Однако Россия очень четко демонстрирует всему миру, что не желает мирного урегулирования войны. Президент Украины рассказал, что сегодня планирует представить Олафу Шольцу План победы. Зеленский также добавил, что хотелось бы закончить эту войну не позднее 2025 года. Хотелось бы завершить войну не позднее, чем в следующем, 2025 году, а также гарантировать неповторение агрессии. Этот план до проведения результативного Саммита мира, который действительно поставит точку войне. То есть этот план – не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позиции Украины ради приближения к миру. Мы можем сделать это во взаимодействии с нашими партнерами. Рассчитываем и на поддержку Германии, Владимир Зеленский поблагодарил Германию за оказанную помощь, ведь усиление ПВО крайне важно для нашей страны. Германия больше всего помогла нам с ПВО. И это факт. И это спасло тысячи жизней украинцев и дает нашим городам и селам защиту от российского террора, Президент Украины подчеркнул, что вся как экономическая, так и оборонная поддержка является крайне важной. В то же время Зеленский отметил, что важно и то, чтобы и в следующем году помощь не уменьшилась. Зеленский также поблагодарил за анонсирование нового пакета помощи. Владимир Зеленский отметил, что встреча 11 октября – уже третья этой осенью и четвертая в этом году. Однако она является главной, ведь Украина представляет свою стратегию для достижения справедливого мира. Это план абсолютно четких и реалистичных, по нашему мнению, шагов, которые могут подтолкнуть всю ситуацию к настоящему миру. Украина больше всех в мире хочет именно справедливого и скорейшего завершения этой войны. Война разрушает нашу страну, забирает жизни наших людей, и именно украинцы всегда делали все, чтобы эта война не пришла на нашу землю, Шольц отметил, что объявление о новых пакетах помощи – это также и четкий сигнал Владимиру Путину. Игра на время ничего не даст. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Эта твердая позиция является фундаментом, на котором мы вместе будем искать все возможности для достижения справедливого и прочного мира в Украине, Шольц сообщил, что Германия уже включила в бюджет страны дополнительные 4 миллиарда евро, которые пойдут на военную поддержку Украины. Кроме того, в рамках двусторонней поддержки Украина получит 50 миллиардов евро кредита. Шольц заявил, что до конца 2024 года Украина получит от Германии при поддержке партнеров (Бельгии, Дании и Норвегии) еще один пакет военной помощи в размере 1,4 миллиарда евро. В частности, Германия выделила 600 миллионов евро на военную помощь. В рамках пакета Украина получит: Канцлер Германии заявил, что Германия и в дальнейшем твердо стоит на стороне Украины. Шольц отметил, что его страна в военном плане больше всего поддерживает Украину в Европе и на втором месте – среди всех союзников Украины. Так, Шольц анонсировал новую помощь для Украины, которая будет касаться средств противовоздушной обороны.
Зеленский об окончании войны
– резюмировал Зеленский.
Зеленский поблагодарил за оказанную помощь
– акцентировал Зеленский.
– подчеркнул Зеленский.
– подчеркнул Шольц.
Германия уже включила 4 миллиарда евро в бюджет для помощи Украине
Шольц анонсировал новый пакет помощи на 1,4 миллиарда евро
Шольц анонсировал усиление ПВО для Украины
Владимир Зеленский отметил, что Украина провела успешный первый Саммит мира, и уже работает над проведением второго. Однако Россия очень четко демонстрирует всему миру, что не желает мирного урегулирования войны.
Президент Украины рассказал, что сегодня планирует представить Олафу Шольцу План победы. Зеленский также добавил, что хотелось бы закончить эту войну не позднее 2025 года.
Хотелось бы завершить войну не позднее, чем в следующем, 2025 году, а также гарантировать неповторение агрессии. Этот план до проведения результативного Саммита мира, который действительно поставит точку войне. То есть этот план – не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позиции Украины ради приближения к миру. Мы можем сделать это во взаимодействии с нашими партнерами. Рассчитываем и на поддержку Германии,
Владимир Зеленский поблагодарил Германию за оказанную помощь, ведь усиление ПВО крайне важно для нашей страны.
Германия больше всего помогла нам с ПВО. И это факт. И это спасло тысячи жизней украинцев и дает нашим городам и селам защиту от российского террора,
Президент Украины подчеркнул, что вся как экономическая, так и оборонная поддержка является крайне важной. В то же время Зеленский отметил, что важно и то, чтобы и в следующем году помощь не уменьшилась.
Зеленский также поблагодарил за анонсирование нового пакета помощи.
Владимир Зеленский отметил, что встреча 11 октября – уже третья этой осенью и четвертая в этом году. Однако она является главной, ведь Украина представляет свою стратегию для достижения справедливого мира.
Это план абсолютно четких и реалистичных, по нашему мнению, шагов, которые могут подтолкнуть всю ситуацию к настоящему миру. Украина больше всех в мире хочет именно справедливого и скорейшего завершения этой войны. Война разрушает нашу страну, забирает жизни наших людей, и именно украинцы всегда делали все, чтобы эта война не пришла на нашу землю,
Шольц отметил, что объявление о новых пакетах помощи – это также и четкий сигнал Владимиру Путину.
Игра на время ничего не даст. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Эта твердая позиция является фундаментом, на котором мы вместе будем искать все возможности для достижения справедливого и прочного мира в Украине,
Шольц сообщил, что Германия уже включила в бюджет страны дополнительные 4 миллиарда евро, которые пойдут на военную поддержку Украины.
Кроме того, в рамках двусторонней поддержки Украина получит 50 миллиардов евро кредита.
Шольц заявил, что до конца 2024 года Украина получит от Германии при поддержке партнеров (Бельгии, Дании и Норвегии) еще один пакет военной помощи в размере 1,4 миллиарда евро. В частности, Германия выделила 600 миллионов евро на военную помощь.
В рамках пакета Украина получит:
Канцлер Германии заявил, что Германия и в дальнейшем твердо стоит на стороне Украины. Шольц отметил, что его страна в военном плане больше всего поддерживает Украину в Европе и на втором месте – среди всех союзников Украины.
Так, Шольц анонсировал новую помощь для Украины, которая будет касаться средств противовоздушной обороны.