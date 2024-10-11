Зеленский приехал в Германию и встретился с Шольцом: основные заявления

Владимир Зеленский продолжает важные зарубежные визиты. В частности, он встретился с канцлером Германии.

Украинский лидер 11 октября прибыл в Германию. Там он встретился с Олафом Шольцом.

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Основные заявления Шольца и Зеленского