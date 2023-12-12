Зеленский приехал в Конгресс США: первые детали визита
Источник:Sky News
Владимир зеленский 11 декабря прибыл в США для того, чтобы совершить несколько визитов. Уже во вторник, 12 декабря, стало известно, что он прибыл в Конгресс.
Президент Украины 12 декабря 2023 года прибыл в Конгресс США. Уже известны первые детали этого визита.
Смотрите также Ставки резко поднялись: почему Байден приводит новые аргументы за помощь Украине
Зеленский встретился с сенаторами
У украинского лидера есть несколько запланированных встреч. В частности, он встретится с сенаторами США.
Президент Украины выступит с речью
Зеленского встретили лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.
Сенатор Шумер поделился впечатлениями от встречи с Зеленским. По его словам, оно было мощным.
Президент Зеленский так четко дал понять, что ему нужна помощь, но если он ее получит, он может выиграть эту войну.
– сказал Шумер журналистам после встречи.
Сенатор Чак Шумер – лидер демократического большинства в американском Сенате.
После выступления перед сенаторами Владимир Зеленский должен встретиться со спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном, чтобы обсудить вопрос о выделении финансовой помощи Украине.
Детали встречи
Сенатор Джей Ди Вэнс рассказал американским журналистам детали встречи с Зеленским.
По его словам, украинский президент дал "обновленную информацию о стратегических вехах" военных усилий, а затем отвечал на их вопросы.
Визит Зеленского в США
- Накануне своего визита в США украинский президент отметил, что битва за помощь от этого государства не проиграна. Таким образом он сообщил, что Украина сможет побороть паузу в военной помощи, наступившей из-за споров внутри Сената.
- Кроме того, одной из целей поездки президента Украины в Соединенные Штаты Америки состоит в том, чтобы вновь привлечь внимание к тому, что Украина противостоит полномасштабной российской агрессии.
- В частности, 11 декабря Владимир Зеленский уже провел встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Чарльзом Брауном. Он отметил, что обсуждали вызовы по глобальной безопасности. Также речь шла о развитии событий на фронте и дальнейшем украинско-американском сотрудничестве в сфере обороны.