Зеленский заявил о плане созвать саммит союзников в Киеве 24 февраля

Выступая в Мюнхене, Зеленский предложил созвать саммит союзников в Киеве 24 февраля. Встреча должна дать четкое видение следующих шагов.

Зеленский также выразил обеспокоенность относительно того, что Европу выбрасывают из переговорного процесса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Кто будет приглашен за саммит в Киеве 24 февраля

Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы провести большой саммит в Киеве к 3-й годовщине российского вторжения 24 февраля 2025 года.

Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность – от Испании до Финляндии. От Великобритании до Польши. От Вашингтона до Токио,

– заявил президент.

Эта встреча призвана определить следующие шаги союзников и коллективную политику по мирному урегулированию с Россией.

Зеленский заявлял, что готов к переговорам с Россией, но союзники должны представить совместный план, который бы предусматривал соблюдение интересов Киева и Европы в этих переговорах.

"Я не верю в гарантии безопасности без Америки, они будут просто слабыми. Но Америка не даст гарантий, если собственные гарантии Европы не будут сильными. Я также не буду исключать членства Украины в НАТО с повестки дня", – сказал в своей речи Зеленский.