Зеленский пригласил Трампа и Десантиса: Пионтковский сказал, решатся ли они приехать

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему президенту США Дональду Трампу и губернатору Флориды Рону Десантису приехать в Украину. Один из них точно откажется, а другой – под вопросом.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее Трамп сомневался, нужно ли помогать Украине. А Десантис заявлял, что "поддержка Украины не находится в жизненно важных интересах США". Однако потом последний оправдывался за свои слова.

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Приедут ли они в Украину

Как подчеркнул Пионтковский, Зеленский очень точно сказал, обратившись к Трампу и Десантису, "готовы ли они посылать собственных детей на войну". Тут вложены два разных смысла.

Прежде Зеленский понимает, что ни Запад, ни конкретно США не будут напрямую вступать в войну против России. Все это понимают, и Украина готова своими руками отстаивать свободу.

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Другой смысл следует из предыдущего. Украина понимает, что США не будет "посылать своих детей на войну". Потому Киеву нужно помогать оружием, чтобы выиграть полномасштабную войну. Если этого не произойдет, то последствия будут катастрофическими для того же Запада.

Зеленский говорит, что мы понимаем, что вы не готовы посылать детей на войну. Мы сами будем защищать нашу страну. Но просим оружия. Потому что если будет недостаточно оружия, Путин не остановится. И пойдет дальше. В страны Балтии и Польши. А тогда вы уже будете обязаны вступать в войну,

– заметил Пионтковский.

По его мнению, Дональд Трамп точно откажется приехать в Украину. А вот Рон Десантис может совершить визит.

Зеленский пригласил Трампа и Десантиса в Украину: коротко