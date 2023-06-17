Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Раніше Трамп сумнівався, чи потрібно допомагати Україні. А Десантіс заявляв, що "підтримка України не є у життєво важливих інтересах США". Однак згодом останній виправдовувався за свої слова.

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Чи приїдуть вони до України

Як наголосив Піонтковський, Зеленський надзвичайно точно сказав, звернувшись до Трампа та Десантіса, "чи готові вони посилати власних дітей на війну". Тут вкладено два різних сенси.

Насамперед Зеленський розуміє, що ні Захід, ні конкретно США не будуть напряму вступати у війну проти Росії. Усі це розуміють, і Україна готова своїми руками відстоювати свободу.

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Інший сенс випливає з попереднього. Україна розуміє, що США не буде "посилати власних дітей на війну". Тому Києву потрібно допомагати зброєю, щоб виграти повномасштабну війну. Якщо цього не станеться, то наслідки будуть катастрофічними для того ж Заходу.

Зеленський каже, що ми розуміємо, що ви не готові посилати дітей на війну. Ми самі будемо захищати нашу країну. Але просимо зброї. Бо, якщо буде недостатньо зброї, Путін не зупиниться. І піде далі. До країн Балтії та Польщі. А тоді ви вже будете зобов'язані вступати у війну,

– зауважив Піонтковський.

На його думку, Дональд Трамп точно відмовиться приїхати в Україну. А-от Рон Десантіс може й здійснити візит.

Зеленський запросив Трампа та Десантіса в Україну: коротко