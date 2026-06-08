Зеленский предупредил Путина, что Украина скоро будет бить по России баллистикой, – The Telegraph

Владимир Зеленский заявил, что Украина "не будет просто молча умирать". Киев будет атаковать Россию в ответ, пока та не откажется от продолжения войны.

За несколько лет войны Украина создала много различных ракет и дронов, чтобы иметь возможность отвечать на российские атаки. Об этом президент рассказал в интервью Sky News, пишет The Telegraph.

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Чем Зеленский пригрозил Путину?

У нас еще нет баллистических ракет, однако мы уже на пути, мы очень близко,

– предупредил политик.

Зеленский заявил, что Путин потерял шанс договориться о выгодном для себя завершении конфликта, отказавшись от нового раунда мирных переговоров.

Президент отметил, что украинские ответные удары по России ежедневно будут становиться сильнее.

В то же время, несмотря на новые угрозы в адрес России, украинский лидер подчеркнул, что готов немедленно "заморозить" конфликт вдоль нынешней линии фронта, если это откроет путь к дипломатическим переговорам о завершении войны.

Когда Украина может ударить по России баллистикой?

Напомним, что Украина действительно разрабатывает баллистические ракеты. В частности, над этим работает компания Fire Point.

Так, испытания, в частности, прошла ракета средней дальности FP-7. Это более дешевый аналог американской ATACMS. Она может бить на расстояние до 300 километров и предназначена для точных ударов по важным целям в ближнем и среднем тылу.

FP-9 значительно мощнее: ее дальность достигает 800 – 850 километров, а боевая часть – до 800 килограммов. Она способна поражать стратегические объекты глубоко в тылу, в частности в районах Москвы и Санкт-Петербурга.

Соучредитель компании Денис Штилерман заявил, что FP-9 уже почти готова к тестовым запускам. Сейчас завершают ключевой этап – испытания двигателя, которые должны состояться в этом месяце.

Далее могут начаться первые тестовые полеты. Первые реальные испытания могут состояться уже летом или в начале осени.