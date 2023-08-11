Кто-то брал наличными, кто-то – криптой: Зеленский о результате проверок ТЦК и военнослужащих
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский 11 августа рассказал о результатах проверок ТЦК. В частности, после этого 33 чиновникам военкоматов объявили подозрения.
Глава государства провел специальное заседание СНБО, на котором рассматривали один ключевой вопрос – результаты проверки ТЦК. Он заслушал ряд докладов – ДБР, СБУ, МВД, Генерального прокурора, НАПК, НАБУ.
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Кто-то брал наличными, кто-то – криптовалютой
Президент рассказал, что всего есть уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов.
33 подозрения. Областные "военкомы", городские, районные. Работники ВЛК. Остальные должностные лица. Злоупотребления в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская. Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой – разве что в этом разница. Цинизм везде одинаков,
– подчеркнул Зеленский.
По его словам, военнослужащие были причастны к:
- незаконному обогащению,
- легализации незаконно полученных средств,
- неправомерной выгоде,
- незаконной переправки военнообязанных через границу.
"Наши решения следующие. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена", – заявил украинский лидер.
Он добавил, что эту систему можно доверить воинам, которые:
- прошли фронт;
- не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье или конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма.
"Реализовать это решение должен Главком Залужный. Перед назначениями новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины. Каждый "военком", в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность. Совершенно справедливую. Полную", — подчеркнул украинский лидер.
Уволенные военнослужащие и другие должностные лица, имеющие погоны и относительно которых не обнаружили данных о преступлениях или нарушениях, если хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство, отправятся на фронт.
Но подчеркну: армия не есть и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Чиновники, перепутавшие погоны и выгоду, точно – под суд. Вопросы ВЛК. Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, так, как относятся к своим задачам… Просто безнравственно,
– отметил президент.
Он подытожил, что через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас идет проверка и подготовка предложений. Решения тоже будут.
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Проверка ТЦК: что известно
- Недавно одесский военный Евгений Борисов был задержан в Киеве. Ему инкриминируют незаконное обогащение, неявку на службу и уклонение от военной службы. Следствие установило, что семья Борисова имеет состояние в Испании, хотя официальные доходы ее членам этого не позволяли.
- Новым начальником Одесского областного ТЦК и СП назначили Александра Охрименко. Он был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. По словам главкома ВСУ Валерия Залужного, этот человек неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Украине.
- 23 июня Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, после которого приказал проверить всех военных на добродетель.
- В Украине началась комплексная проверка военкоматов. Национальное агентство по предотвращению коррупции анализировало, как живут руководители других территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Зеленский ожидал результаты инспекции к концу июля.
- Уже 3 августа в вечернем обращении глава государства сообщил о первых результатах проверки ТЦК. Он заявил, что, к сожалению, было обнаружено много злоупотреблений.