Кто-то брал наличными, кто-то – криптой: Зеленский о результате проверок ТЦК и военнослужащих

Президент Владимир Зеленский 11 августа рассказал о результатах проверок ТЦК. В частности, после этого 33 чиновникам военкоматов объявили подозрения.

Глава государства провел специальное заседание СНБО, на котором рассматривали один ключевой вопрос – результаты проверки ТЦК. Он заслушал ряд докладов – ДБР, СБУ, МВД, Генерального прокурора, НАПК, НАБУ.

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Кто-то брал наличными, кто-то – криптовалютой

Президент рассказал, что всего есть уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов.

33 подозрения. Областные "военкомы", городские, районные. Работники ВЛК. Остальные должностные лица. Злоупотребления в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская. Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой – разве что в этом разница. Цинизм везде одинаков,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, военнослужащие были причастны к:

незаконному обогащению,

легализации незаконно полученных средств,

неправомерной выгоде,

незаконной переправки военнообязанных через границу.

"Наши решения следующие. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена", – заявил украинский лидер.

Он добавил, что эту систему можно доверить воинам, которые:

прошли фронт;

не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье или конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма.

"Реализовать это решение должен Главком Залужный. Перед назначениями новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины. Каждый "военком", в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность. Совершенно справедливую. Полную", — подчеркнул украинский лидер.

Уволенные военнослужащие и другие должностные лица, имеющие погоны и относительно которых не обнаружили данных о преступлениях или нарушениях, если хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство, отправятся на фронт.

Но подчеркну: армия не есть и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Чиновники, перепутавшие погоны и выгоду, точно – под суд. Вопросы ВЛК. Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, так, как относятся к своим задачам… Просто безнравственно,

– отметил президент.

Он подытожил, что через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас идет проверка и подготовка предложений. Решения тоже будут.

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