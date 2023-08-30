Зеленский приказал пересмотреть решения ВВК с 24 февраля, которые могут быть сфальсифицированы

Об этом президент сообщил после заседания СНБО о военно-врачебных комиссиях. Правоохранители проверят старые решения ВВК с 2022 года.

По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время с начала полномасштабной агрессии.

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Что известно о решении

Владимир Зеленский приказал провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители.

30 августа состоялось заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям. На нем подвели итоги проверки всей системы ВВК по стране и рассмотрели шаги по предотвращению какой-либо коррупции в сфере ВВК.

О нарушениях докладывали МВД, СБУ, ГБР, военные, представители медсферы, уполномоченный по правам человека и генпрокурор.

Правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очищения от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства,

– подчеркнул президент.

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Что еще решили на заседании

Активизировать расширение возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений . На заседании СНБО была представлена соответствующая статистика по работе областей в этом направлении. Некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВВК на гражданские медицинские учреждения, в некоторых регионах такое расширение тормозится. Во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВВК на гражданские медицинские учреждения. Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса.

Завершить процесс полной цифровизации всей работы ВВК. Государство должно поставить точку в любой очереди, где люди вынуждены ждать доступа к ВВК или выводов ВВК.

Пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможным манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Кабинет Министров должен обеспечить надлежащий уровень эффективности работы ВВК, безбарьерности всех составляющих ее работы и привлечения профессиональных кадров.

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Это – ранее анонсированное заседание

11 августа Владимир Зеленский провел специальное заседание СНБО. По его результатам он уволил всех областных военкомов из-за случаев злоупотреблений в территориальных центрах комплектования. Тогда же он анонсировал заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям, где тоже есть злоупотребления.