Зеленский присвоил звание генерала Главкому Александру Сырскому

Президент Украины присвоил высшее звание Главнокомандующему ВСУ. Александр Сырский раньше был генерал-полковником.

На сайте президента появился соответствующий приказ. Зеленский также присвоил новые воинские звания начальнику Генштаба и командующему Объединенными силами.

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Зеленский присвоил военным новые звания

Так, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич стал генерал-лейтенантом, а командующий Объединенными силами ВСУ, бригадный генерал Андрей Гнатов – генерал-майором.

Начальнику Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадному генералу Александру Комаренко присвоено звание генерал-майора.

Командующему Силами логистики Вооруженных Сил Украины бригадному генералу Владимиру Карпенко тоже дали генерал-майора.

Заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Горбатюка также из бригадного генерала повысили до генерал-майора.

Справка: Александр Сырский с августа 2020 года находился в звании генерал-полковника. Наиболее известен за вывод украинских войск из оцепления в ходе боев за Дебальцево (2015 – 2016 год) и командование во время битвы за Киев (2022 год), Слобожанского контрнаступления (2022 год), битвы за Бахмут (2022 – 2023 год), Курской операции (2024 год). В феврале 2024 года был назначен главкомом. Ранее занимал должности командующего ООС (2019 год); командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019 – 2024 год); командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» (2022 – 2024 год).

Президент наградил Орденом Свободы спортсменов Александра Усика и Ольгу Харлан, а также канадского премьера Джастина Трюдо.

Украина впервые применила собственную ракету-дрон

Во время торжеств в честь Дня Независимости Зеленский сообщил об успешном применении отечественной разработки – ракеты-дрона "Паляница". По словам политика, ракету применили именно сегодня. Она эффективно поразила российских военных.

Президент подчеркнул, что это совершенно новое оружие.

Глава государства подчеркнул, что в каждый уголок России, являющийся источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ.

По словам министра Камышина, ракета-дрон "Паляница" сегодня была впервые успешно применена, поразив военный объект врага на временно оккупированной территории. Это дрон – и это ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения.