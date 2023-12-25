Каждый российский лётчик должен сделать для себя четкий выбор, – Зеленский анонсировал усиление ПВО

Владимир Зеленский 25 декабря обратился к российским лётчикам. Он призвал их сделать четкий выбор относительно того, следует ли лететь и атаковать позиции военных или населенных пунктов нашего государства.

Об этом президент Украины заявил в своем традиционном вечернем обращении к украинцам. Зеленский также подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона будет только усиливаться. 24 Канал.

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Зеленский рассказал об усилении возможностей ПВО Украины

Глава государства напомнил, что накануне Сочельника, 24 декабря, украинским защитникам удалось сбить два российских военных самолета. Таким образом, всего за одну неделю украинские военные сбили пять "сушек" за неделю перед Рождеством.

Далее Владимир Зеленский призвал каждого российского летчика сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне.

Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более, когда мы получим дополнительные системы, о которых уже есть договоренности, и F-16,

– сказал он.

Игнат высказался, что обходится России дороже: пилоты или самолеты

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что пилоты для россиян – это, безусловно, дефицитная специальность. Ведь сложность в первую очередь заключается в подготовке качественного специалиста, на что нужно время.

"Пилоту нужно изучить 5 лет обучения в профильном вузе, плюс его подготовка в войсках тактическая, подготовка на авиационных полигонах занимает определенное время", – сказал он.

Кроме того, Игнат отметил, что для такой подготовки также нужны деньги, а это примерно десятки миллионов долларов США. Именно поэтому, по словам спикера, как самолет, так и пилот – по своему очень дорогие вещи.

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