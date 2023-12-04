Зеленский призвал не игнорировать тревогу: в Воздушных силах прокомментировали возможность атак

Украина готовится к интенсивным обстрелам энергоинфраструктуры со стороны России. Президент намекнул, что атаки следует ожидать в ближайшее время. Это прокомментировали в Вооруженных Силах.

В недавнем обращении глава государства Владимир Зеленский призвал не игнорировать тревогу. Уже 4 декабря спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что провокации действительно возможны, – информирует 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Когда Россия может обстрелять Украину

Спикеру задали вопрос о том, будет ли обстрел 6 декабря – в День Вооруженных Сил. На это он ответил, что нельзя спрогнозировать точно: обстрелы могут быть в любой день, в который это решат сделать российские захватчики.

В День Вооруженных Сил возможны провокации. Они неоднократно привязывались к дате, но я бы не стал констатировать. Враг может это сделать в эти дни. Мы будем готовиться к удару 6 декабря, а он ударит 5 или 7,

– сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил вспомнил, что у России есть определенный запас ракет, но не такой большой как в прошлом году. По его словам, оккупанты имеют сейчас около 900 высокоточных дальнобойных ракет – баллистических и крылатых.

Возможные атаки на энергетику: важное

Собственно, в вечернем обращении за 2 декабря президент Владимир Зеленский призвал не пренебрегать воздушной тревогой особенно в эти дни.

В то же время в Воздушных силах объясняли, почему в этом году еще не было интенсивных атак по энергетическим объектам. Там констатировали, что захватчики придерживают высокоточные ракеты, поскольку у них их не так много.

"Поверьте, было бы у них достаточно ракет – они били бы каждый день, пока не довели бы нас до блэкаута", – заверил спикер Юрий Игнат. В то же время Украина, в частности Харьковщина, уже готова к возможным отключениям света.

Игнат сообщил, что сейчас динамика атак на Украину такова: каждую ночь враг выпускает до 20 единиц дронов-камикадзе типа "Шахед" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.