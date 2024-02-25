Зеленский прокомментировал, может ли Украина проиграть войну

Владимир Зеленский отметил, что не верит в то, что Украина может проиграть. По его словам, самое трудное было именно 24 февраля 2022 года.

Соответствующее заявление президент сделал на пресс-конференции 25 февраля. Борьба Украины будет продолжаться и в дальнейшем, потому что других вариантов нет.

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Зеленский о победе

Владимир Зеленский, что в Украине нет альтернативы, иной от победы – нет возможности проиграть.

Украина проигрывает – нас не будет, не будет нашего существования, и поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь,

– отметил президент.

Проиграет ли Украина, или будет сложно, или будет много жертв – зависит именно от западных партнеров. Если оружия будет достаточно, то Украина не проиграет эту войну.

Он добавил, что все шаги Владимира Путина будут иметь влияние на российское общество – и уже тогда российский президент будет думать о внутренней безопасности. У Путина есть планы до 2030 года – как отметил президент, Украина "хотела бы закончить с ним раньше".