Зеленский сказал, остановили ли США передачу помощи Украине

В Украине остается сложная ситуация с обеспечением оружием. Президент Зеленский прокомментировал, остановили ли США передачу помощи.

Он рассказал, что Штаты не прекращали передачу помощи Украине, но и ничего нового за последнее время не объявляли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Какова ситуация с передачей американского оружия Украине

Президент Зеленский отметил, что "сейчас помощь есть", но не в том объеме, который был объявлен ранее.

Сейчас помощь есть, хотя проголосовали больше – 15 миллиардов еще в пути. В оружии и технических средствах. Ничего не остановлено, но ничего нового не провозглашено,

– сказал Зеленский.

Также он прокомментировал упреки Трампа отплачивать за американскую помощь, заметив, что готов обсудить это.

""А чтобы что-то новое было, надо понимать, как новое вы будете отдавать". Мы готовы проговорить формат, что мы получим и как будем отдавать в этой сделке", – подчеркнул президент.