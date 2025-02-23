Зеленский сказал, остановили ли США передачу помощи Украине
В Украине остается сложная ситуация с обеспечением оружием. Президент Зеленский прокомментировал, остановили ли США передачу помощи.
Он рассказал, что Штаты не прекращали передачу помощи Украине, но и ничего нового за последнее время не объявляли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского в рамках форума "Украина. Год 2025".
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Какова ситуация с передачей американского оружия Украине
Президент Зеленский отметил, что "сейчас помощь есть", но не в том объеме, который был объявлен ранее.
Сейчас помощь есть, хотя проголосовали больше – 15 миллиардов еще в пути. В оружии и технических средствах. Ничего не остановлено, но ничего нового не провозглашено,
– сказал Зеленский.
Также он прокомментировал упреки Трампа отплачивать за американскую помощь, заметив, что готов обсудить это.
""А чтобы что-то новое было, надо понимать, как новое вы будете отдавать". Мы готовы проговорить формат, что мы получим и как будем отдавать в этой сделке", – подчеркнул президент.