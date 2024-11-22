Зеленский прокомментировал отмененное из-за угрозы удара заседание Верховной Рады

Владимир Зеленский впервые прокомментировал заседание Верховной Рады, которое было отменено из-за угрозы российского удара. Президент заявил, что подобную информацию не стоит воспринимать как "разрешение на выходной".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского вечером 22 ноября. По словам президента, полномасштабная война длится уже 1003 дня, а все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше.

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Что Зеленский сказал об отмене заседания

Владимир Зеленский заявил, что если раздается сигнал воздушной тревоги, нужно реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Он подчеркнул, что нельзя игнорировать какую-либо российскую угрозу.

Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной,

– сказал глава государства.

По его словам, это касается всех – от Верховной Рады и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах.

Сирена звучит – идем в укрытие. А когда нет сирены – работаем и служим. В войне по другому не бывает. Должны осознавать, что "товарищ" Путин будет и дальше запугивать нас. Он на этом всю свою власть построил,

– подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, из-за повышенной угрозы вражеского удара было принято решение об отмене заседания Верховной Рады 22 ноября. Также не работали все службы Рады и секретариаты комитетов. К тому же было минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах.