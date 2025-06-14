Зеленский отреагировал на поступок США, которые поздравили оккупантов с Днем России

12 июня госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети. Чиновник заявил, что Штаты "остаются преданными поддержке российского народа, который продолжает строить свое стремление к лучшему будущему".

13 июня во время брифинга Владимир Зеленский отреагировал во время брифинга на поздравления Рубио, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

Глава государства подчеркнул, поздравления России со стороны Соединенных Штатов для него является "неприятным фактом". Политик подчеркнул, что Вашингтон поздравил с днем независимости страну, которая пытается забрать независимость у другого государства, то есть у Украины.

Зеленский отметил, что его скептическое отношение к поступку Рубио является логичным, поскольку Киев рассматривает США как партнерскую страну.

К слову, политик прокомментировал российское "предложение мира", отметив, что оно является ультиматумом, а не планом прекращения войны, нарушает Конституцию Украины и международное право.

Зеленский подчеркнул, что компромиссом является сам факт переговоров с агрессором, и, что Украина готова на все ради мира, кроме капитуляции.