13 червня під час брифінгу Володимир Зеленський відреагував на привітання Рубіо, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Глава держави наголосив, привітання Росії з боку Сполучених Штатів для нього є "неприємним фактом". Політик підкреслив, що Вашингтон привітав з днем незалежності країну, яка намагається забрати незалежність в іншої держави, тобто в України.

Зеленський наголосив, що його скептичне ставлення до вчинку Рубіо є логічним, оскільки Київ розглядає США як партнерську країну.

До слова, політик прокоментував російську "пропозицію миру", наголосивши, що вона є ультиматумом, а не планом припинення війни, порушує Конституцію України і міжнародне право.

Зеленський підкреслив, що компромісом є сам факт переговорів з агресором, і, що Україна готова на все заради миру, крім капітуляції.