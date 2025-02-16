Я надеюсь, что мы ему важнее, – Зеленский о разговорах Трампа с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень бы хотел, чтобы именно наше государство было в приоритете для президента США Дональда Трампа, а не Россия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского лидера для NBC News.

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Как прокомментировал их контакты Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что он обсуждал с американским лидером его разговор с Путиным. Украинский президент выразил надежду в том, что Дональду Трампу важнее Украина, хотя бы из-за стратегического партнерства.

Мы не такие большие, как Россия, но я думаю, что стратегически Украина важнее для Соединенных Штатов, потому что мы действительно партнеры, союзники, и мы разделяем общие ценности,

– рассказал он в разговоре с журналисткой.

Президент сказал, что гораздо лучше, когда президент США сначала говорит с украинским лидером, а потом с российской стороной. В то же время он отметил, что не имеет "вопросов" к этому решению, поскольку потом Зеленский и Трамп также имели разговор.

Также глава государства подчеркнул, что встречи гораздо важнее звонков. Он добавил, что сначала хочет встретиться с Дональдом Трампом, и только после этого можно будет рассматривать потенциальные встречи с российской стороной.

К слову, в этом же интервью он подчеркнул, что ни один лидер в мире не может решить судьбу Украины без ее участия. Украина обязательно должна иметь место за столом переговоров, другие варианты неприемлемы.