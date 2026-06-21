"Это то, что делал Орбан, и закончится это плохо": Зеленский высказался о действиях Навроцкого

Владимир Зеленский высказался по поводу решения Кароля Навроцкого о лишении его ордена "Белого Орла". Президент Украины считает такие действия проявлениями внутренней политической борьбы.

Однако это может плохо закончиться. Подобная история, как напомнил Зеленский, уже была с Виктором Орбаном. Соответствующее заявление глава государства сделал во время интервью для ТСН.

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Что сказал Зеленский о Навроцком?

Украинский лидер заявил, что воспринимает ситуацию как чисто электоральную игру: по его мнению, Кароль Навроцкий ведет внутриполитическую борьбу в Польше за влияние и позиции в своей партии, а также противостояние с правительством Дональда Туска.

При этом Украина фактически используется как элемент политической борьбы. Президент Зеленский подчеркнул, что Навроцкий, как он считает, подпитывает негативные настроения в отношении украинцев во внутренней политике.

Это то, что делал Орбан. Это плохая история. Считаю, что она закончится плохо,

– сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что политические дивиденды, построенные на ненависти, вредны, поскольку в конечном итоге они разрушают межнациональные отношения.

Вспомнил украинский президент еще один любопытный момент. Он вспомнил первую встречу с Навроцким в Польше, во время которой тот подарил ему книгу о Волынской трагедии.

"Я же об этом не говорю. Я не говорил людям. Я спокойно с этим живу. Сейчас мы говорим об этом открыто, потому что он делает какие-то шаги, которые я считаю неправильными", – объяснил Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что в Польше действует демократия, а не монархия, и поэтому политикам следует строить конструктивные отношения с Украиной, которая сейчас, по его мнению, защищает не только себя, но и Европу, включая Польшу.

Что этому предшествовало?

Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского Ордена Белого Орла, предоставленного ему несколькими годами ранее. На такой шаг он пошел из-за наименования одного из подразделений Сил обороны именем Героев УПА, которые в Польше восприняли неуважение.

Однако необходимость возвращения награды президент Украины воспринял достойно – орден поехал по Новой почте к Каролю Навроцкому. Позицию Владимира Зеленского поддержал ряд политических деятелей, отказавшихся от своих наград, когда-то выданных им Польшей.

В Польшу вернулись и другие ордена Белого Орла, которые были у украинских президентов: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от этих наград.