Зеленский прокомментировал тезис, что россиян не удастся выгнать из Украины

Владимир Зеленский прокомментировал тезис о том, что россиян не удастся выгнать из Украины. Речь идет о словах генерала Марка Милли.

Украинский президент отметил на пресс-конференции, что он знаком с генералом. Однако он не слышал этих слов от председателя Объединенного комитета начальников штабов США, информирует 24 Канал.

Читайте также Это слабая позиция, – Зеленский государствам, которые не поддержали резолюцию по Украине в ООН

Что сказал Зеленский о тезисе генерала

Владимир Зеленский отметил, что он уважает мнения военных, особенно партнеров, постоянно нас поддерживающих и являющихся лидерами помощи.

Если действительно Милли так думает, то, наверное, я действительно услышал бы такие мысли, это первое. Второе – все зависит от поддержки. Поэтому генерал Милли, если хочет, чтобы мы быстрее вытеснили врага из нашего государства – думаю, он (от него это очень зависит) должен ускорить поставки оружия,

– заявил Зеленский.

Что касается поддержки США в целом, то президент Украины отметил, что самый главный ответ – приезд Джо Байдена. Речь ведь идет о вере в победу.

По словам украинского лидера, помощь зависит от президента, Конгресса и общества.

"А генерал Милли пока не приезжал", – сказал Зеленский.

Однако добавил, что Украина приглашает.