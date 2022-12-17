Они одержимы местью и хотят этого, – Зеленский о вероятности нового нападения России в 2023 году
Источник:TF1 INFO
Владимир Зеленский прокомментировал, может ли Россия совершить новое нападение в 2023 году. По словам президента, враги никогда не отказывались от этого проекта.
Украинский лидер объяснил, что вопрос в способности России совершить новое нападение. Об этом президент рассказал в интервью французскому изданию.
примите во внимание Они одержимы местью и хотят этого, – Зеленский о вероятности нового нападения России в 2023 году
Что сказал Зеленский о вероятности нового наступления в 2023 году
Владимир Зеленский объяснил, что Украина осознает возможность нового наступления на нас в 2023 году.
Мы можем понять их желание отомстить, это остается их одержимостью, их желанием напасть на нашу страну, оккупировать нашу территорию. Они никогда не отказывались от этого проекта,
– объяснил Зеленский.
Однако он отметил, что вопрос в том, способна ли Россия на это. А также в том, сможем ли мы с этим справиться.
Владимир Зеленский также сказал, что уверен – россияне все еще не избавились от своих захватнических желаний.
Вероятность нового нападения на Украину: заявления
- 15 декабря Валерий Залужный заявил, что Россия готовит 200 тысяч солдат. Более того, тогда же Главнокомандующий ВСУ объяснил, что он не сомневается в том, что Кремль снова пойдет на Киев.
- В американском Институте изучения войны объяснили, что Россия может попытаться возобновить наступление на двух направлениях: вдоль границы Харьков – Луганск на северо-востоке Украины или Донецкой области.
- Также в ISW объяснили, что Москва хочет повторить масштабное наступление в ближайшие месяцы. То есть говорится о январе – феврале 2023 года. Подробнее об этом читайте за ссылкой.