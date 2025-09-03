"Все возможно": Зеленский допустил корейский сценарий в Украине
- Президент Зеленский считает возможным реализацию корейского сценария в Украине, когда страна может процветать без подписания настоящего мирного договора, как это произошло с Южной Кореей после Корейской войны.
- Зеленский отметил важность надежных гарантий безопасности для Украины, подобных систем Patriot, отметив, что угрозы со стороны России значительно больше, чем от Северной Кореи для Южной Кореи.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Украине. Он считает, что в государстве может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для Le Point.
Что сказал Зеленский о войне?
Отвечая на вопрос о том, может ли корейский сценарий реализоваться в Украине, Зеленский сказал, что "все возможно".
Украинский президент отметил, что Южная Корея имеет большого союзника в виде Соединенных Штатов Америки, которые не позволят Северной Корее захватить ее. Однако добавил, что все относительно и южнокорейцы все равно рискуют.
По словам президента, пока будет оставаться нынешнее руководство Северной Кореи, Южная Корея не будет полностью защищенной. Однако страна имеет много систем ПВО, которые гарантируют ее безопасность.
Честно говоря, Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которыми владеет Южная Корея,
– объяснил Зеленский.
Он добавил, что сравнение с Южной Кореей имеет свои ограничения: население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов, тогда как население России – более 140 миллионов. По словам президента, нельзя сравнивать масштабы этих угроз, ведь угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и десять раз больше.
Глава государства также подчеркнул, что идентичное воспроизведение южнокорейской модели, вероятно, не подойдет Украине в плане безопасности. Зато ее экономическая модель является хорошим примером.
Война России с Украиной: коротко о главном
- Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Президент США Дональд Трамп планирует провести разговор с Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Стоит заметить, что дальнейшие решения по войне в Белом доме будут принимать, учитывая результаты телефонного разговора.
- Тогда как президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в день заключения мирного соглашения с Россией. Сейчас коалиция из 35 государств обсуждает этот вопрос.
- Зато позиция России остается неизменной. Российский диктатор Путин заявил, что российские военные хотят достичь целей так называемой "СВО", а остальное – "имеет второстепенное значение". Однако он также отметил, что его страна якобы стремится к мирному урегулированию.