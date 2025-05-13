Сможет ли Путин использовать перемирие для восстановления сил: Зеленский ответил на болезненный вопрос

Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Россия готовит делегацию для переговоров, однако сам глава Кремля пока не выразил желания приехать в Турцию.

В то же время Зеленский прибудет в Турцию без делегации. Как отметила ведущая 24 Канала Инна Набок, украинский президент во время брифинга подчеркнул, что он должен встретиться именно с Путиным, а ни с кем другим, и наконец поговорить с ним один на один.

Важно Только с Путиным я должен договариваться о прекращении огня, – Зеленский

Иначе Россию не заставить

Зеленский уверен, что Украина приложила все усилия и продемонстрировала абсолютный конструктивизм в своем стремлении закончить войну. Если Путин не прилетит в Турцию, это должно стать ярким сигналом для всего мира, что Киев готов к прекращению огня, а Москва не хочет мира.

Это означает, что все трезвые и четкие обещания Соединенных Штатов Америки, Европы, лидеров других стран должны быть выполнены. Иначе не принудить Россию к шагам, к тому или иному формату деэскалации. Значит будут санкции. Можно ожидать как минимум сильного пакета санкций против России со стороны США,

– подчеркнул президент Украины.

Неоднократные встречи с россиянами, которые происходили ранее, и так называемая "челночная дипломатия", которая не работает, свидетельствуют, по словам Зеленского, о том, что Путин постоянно врет.

Также на брифинге президента журналисты подняли вопрос указа СНБО, который якобы запрещает вести переговоры с Путиным. Владимир Зеленский отметил, что именно российские пропагандисты активно распространяют этот нарратив, который им выгоден.

На самом деле президент Украины ссылался на 106 статью Конституции Украины и акцентировал, что может вести переговоры с российским диктатором. А этот указ запрещает встречаться и вести любые переговоры с Путиным пророссийским украинским политикам.

30-дневное перемирие больше о диалоге

Сегодня обсуждается, в частности украинскими военнослужащими, болезненная тема, не воспользуется ли Россия 30-дневным прекращением огня, чтобы усилиться, перегруппироваться и осуществить наступательную летнюю кампанию.

По мнению президента, 30-дневного срока "никому не будет достаточно", чтобы полностью восстановить свои силы.

Поэтому 30-дневное прекращение огня – это больше о деэскалации и о возможности открыть диалог. Именно об этом идет речь. Поэтому так реагируют и Соединенные Штаты, и Европа, когда Россия, например, говорит, что мы хотим, чтобы в этот момент не было поставок, и тому подобное. Поставки так не идут,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины объяснил, что якобы приостановление поставок военной поддержки нашей стране не поможет россиянам. Дело в том, что западная техника и оружие, которое передали США, уже на протяжении нескольких месяцев находится в Европе. Зеленский добавил, все вооружение, которое нужно Украине, уже есть на складах.

Президент подчеркнул, что готов на все, чтобы встретиться с Путиным. А решится ли на приезд в Турцию российский диктатор, будет известно вскоре.

Также глава государства заявил на брифинге, что Китай поддержал 30-дневное прекращение огня, предложенное Украиной. Киев даже получил соответствующий сигнал, в частности, от Пекина, что "было бы справедливо идти к полному прекращению огня".