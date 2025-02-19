Поменять меня сейчас не получится, – Зеленский о заявлении Трампа и 4% поддержки

Дональд Трамп заявил, что Зеленский имеет очень низкий уровень поддержки, а уровень доверия достигает лишь 4%. Сейчас президент Украины прокомментировал заявления американского лидера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Как ответил Зеленский на скандальные заявления Трампа

Владимир Зеленский отметил, что никогда не комментирует рейтинги из собственных соображений. Президент Украины поделился, что считает такие комментарии в отношении себя или других политиков неуместными. Он добавил, что такие комментарии свидетельствуют о проведении политических соревнований или выборов, однако в Украине их пока нет.

Президент также добавил, что утром 19 февраля КМИС опубликовал новые рейтинги. Зеленский отметил, что знает их, но не комментирует. В то же время украинский лидер решил сделать исключение и прокомментировать рейтинги, ведь эту тему уже поднял Дональд Трамп.

Сегодня доверие ко мне по КМИС – 57%. Я также слышал 57% и больше из разных соцопросов. Если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то не получится,

– подчеркнул Зеленский.