Зеленский просит Кабмин "проработать вопрос" о запрете раздачи повесток на блокпостах и АЗС

Президент Владимир Зеленский 1 августа ответил на петицию о запрещении раздачи повесток на блокпостах, АЗС и на улице.

Глава государства обратился к правительству касаемо раздачи повесток в публичных местах. Петиция набрала более 26 тысяч подписей.

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Зеленский напомнил – призыв резервистов и военнообязанных проводят согласно законодательству. Выдачу повесток регулируют акты Кабмина, Министерства обороны и Генштаба ВСУ.

Призыв производится для доукомплектования военных должностей в сроки, определенные мобилизационными планами ВСУ и других военных формирований.

Зеленский дал поручение Шмыгалю

Президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый вопрос. В частности, как отмечено в петиции, касаемо соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Что требовали в петиции

Автор петиции просил, чтобы в первую очередь на службу призывали "мотивированных людей". Кроме того, потребовал запретить выдачу повесток во всех местах, кроме военкоматов. То есть на блокпостах, АЗС, улице.

Также просил "сделать публичной информацию о состоянии мобилизации". По словам автора, "чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины".

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Вручение повестки не означает, что человека отправляют на службу или на фронт. Их раздают, чтобы человек пришел в военкомат, чтобы уточнить свои данные.