Зеленский провел "плодотворный" разговор с Орбаном

Владимир Зеленский 21 июня побеседовал с пророссийским Виктором Орбаном. Политики договорились развивать сотрудничество в энергетической сфере.

Зеленский поблагодарил Орбана

Украинский лидер охарактеризовал разговор с венгерским премьер-министром как "плодотворный". Президент пригласил иностранного политика навестить нашу страну.

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Спасибо за поддержку суверенитета Украины и приют для украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в энергетической сфере. Спасибо за поддержку статуса кандидата (на вступление в ЕС – 24 канал) для Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Что этому предшествовало

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в членство в ЕС. Европейским стремлением Грузии в этот день было отказано. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что на наше государство ожидает большое количество реформ на пути к полноправному членству. В частности, Киев должен бороться с олигархами и коррупцией и способствовать достижению основных прав человека.

Орбан, перед тем блокировавший вступление Украины в ЕС, заявил, что поддерживает рекомендацию Еврокомиссии. Кстати, предоставление статуса кандидата в нашей стране поддержали также Германия, Франция, Дания, Нидерланды, Австрия и Швеция, ранее скептически относившиеся к этому вопросу.

Теперь уже решение за Евросоветом. Ведь именно на саммите стран ЕС, который состоится 23 – 24 июня, и решат, предоставлять ли Украине статус кандидата.

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Венгрия блокировала нефтяное эмбарго против России

Ранее Орбан упорно блокировал введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против России. Он говорил, что отказ от российского газа, нефти и угля станет "исторической ошибкой", а ЕС, мол, к этому не готов.

10 мая Урсула фон дер Ляйен даже приезжала в Будапешт, чтобы лично переговорить с венгерским премьером. После этого разговора политик заявила, что достигла прогресса, однако дальнейшая работа еще необходима.

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